Кремль призвал депутатов объяснять суть законопроекта о рекламе VPN

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль пока не знаком с думским законопроектом о штрафах за экстремистские запросы в поисковиках и рекламу VPN, но призывает депутатов пояснить, что они имели в виду. С таким комментарием выступил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не могу сейчас комментировать законопроект, я не знаком с этой инициативой депутатов. Не знаю деталей, поэтому не имею возможности комментировать», — заметил он.

«Тема это моментально стала весьма резонансной, — констатировал представитель Кремля. — По всей видимости, нужно просто объяснение этой инициативы. Более подробное объяснение, с тем чтобы ответить на вопросы людей».

Законопроект группы депутатов предполагает поправки к Кодексу об административных правонарушениях, которые вводят административную ответственность за рекламу VPN-сервисов и умышленный, сознательный поиск заведомо экстремистских материалов. Парламентарии предлагают карать такие деяния крупным денежным штрафом.