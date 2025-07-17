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НОВОСТИ

Отключения интернета в регионах оправданны, они связаны с безопасностью — Песков

14:00 17.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отключения мобильного интернета в регионах России, в том числе находящихся вдалеке от линии боевого соприкосновения, оправданны, так как связаны с обеспечением безопасности. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты обратили внимание на отключения мобильного интернета, в том числе в отдаленных регионах, к примеру, в Омске.

«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправданно. И все является приоритетом. Угроза существует, угроза очевидна», — сказал Песков.

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