Франция завершила военное присутствие в Сенегале, передав два последних объекта

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французская армия передала два последних военных объекта Сенегалу, тем самым официально завершив свое 65-летнее военное присутствие в этой стране. Об этом сообщило агентство AFP.

По его данным, на специальной церемонии сенегальскому правительству были переданы лагерь Жейль и аэродром в аэропорту Дакара. В мероприятии приняли участие начальник Генштаба Сенегала генерал Мбайе Сиссе и командующий французскими сухопутными войсками в Африке генерал Паскаль Йанни.

Возвращение Сенегалу двух последних объектов также «ознаменовало завершение постоянного присутствия французской армии в Центральной и Западной Африке», подчеркнуло AFP.

Ранее радиостанция Radio France Internationale отметила, что в четверг страну также должны покинуть последние 350 французских солдат, которые помогали сенегальской армии в проведении операций.