Европа забирала себе зерно из «черноморской инициативы» — Путин
16:00 17.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зерно в рамках «черноморской инициативы» 2022 года должно было поставляться в развивающиеся страны, а фактически ехало в Европу. На это указал президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым.
Во время беседы Гурьев напомнил о том, как складывалась ситуация с этой сделкой. «Зерно вроде должно было ехать в страны юга», — начал руководитель РАПУ. Путин же закончил реплику за него: «А поехало в Европу».
«Черноморская инициатива», также известная как зерновая сделка, предполагала вывоз украинского зерна из черноморских портов и нормализацию экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Вопреки договоренностям, Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам — так и не была реализована. При этом обязательства перед Россией не были выполнены, поэтому в июле 2023 года Москва вышла из сделки.
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