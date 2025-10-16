Послы ЕС не смогли согласовать новые санкции против РФ на встрече в среду — Politico

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послы Евросоюза 15 октября не пришли к единому соглашению в отношении 19-го пакета санкций против России. Об этом в четверг сообщило издание Politico со ссылкой на дипломатов.

По сведениям издания, этот вопрос вновь будет обсуждаться в пятницу. Днем ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что Евросоюз, обсуждая ситуацию на Украине, прикрывает неспособность решать собственные проблемы. Премьер добавил, что «не будет заинтересован в обсуждении новых пакетов санкций против России, пока не увидит среди итогов обсуждений политические инструкции для Еврокомиссии по поводу решения кризиса в автомобильной промышленности и проблем высоких цен на энергоносители».

9 октября источник ТАСС сообщил, что утверждение 19-го пакета, вероятно, будет отложено до саммита ЕС 23–24 октября из-за противодействия Австрии, Венгрии и Словакии.