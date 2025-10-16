Послы ЕС не смогли согласовать новые санкции против РФ на встрече в среду — Politico
10:32 16.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Послы Евросоюза 15 октября не пришли к единому соглашению в отношении 19-го пакета санкций против России. Об этом в четверг сообщило издание Politico со ссылкой на дипломатов.
По сведениям издания, этот вопрос вновь будет обсуждаться в пятницу. Днем ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что Евросоюз, обсуждая ситуацию на Украине, прикрывает неспособность решать собственные проблемы. Премьер добавил, что «не будет заинтересован в обсуждении новых пакетов санкций против России, пока не увидит среди итогов обсуждений политические инструкции для Еврокомиссии по поводу решения кризиса в автомобильной промышленности и проблем высоких цен на энергоносители».
9 октября источник ТАСС сообщил, что утверждение 19-го пакета, вероятно, будет отложено до саммита ЕС 23–24 октября из-за противодействия Австрии, Венгрии и Словакии.
НОВОСТИ
- 11:32 16.10.2025
- США теперь будут в основном принимать белокожих беженцев из Европы и ЮАР — NYT
- 11:20 16.10.2025
- США через 5-10 лет могут получить инструмент против всех систем криптозащиты — глава ФСБ
- 11:05 16.10.2025
- Племянник Католикоса всех армян арестован на два месяца
- 11:00 16.10.2025
- Продажи водки в России в январе — сентябре снизились на 3,7%, коньяка — на 9,2%
- 10:20 16.10.2025
- В МВД опровергли информацию об ограничении выезда мужчин призывного возраста
- 10:05 16.10.2025
- ФСБ располагает данными о подготовке Британией и Киевом диверсий на «Турецком потоке»
- 10:00 16.10.2025
- Американские подрядчики будут помогать ВСУ управлять ракетами «Томагавк» — FT
- 09:32 16.10.2025
- В Волгоградской области из-за обломков БПЛА произошел пожар на территории подстанции
- 09:20 16.10.2025
- В ДТП с автобусом в Приамурье 1 человек погиб, 45 пострадали
- 09:05 16.10.2025
- Трамп утверждает, что Моди заверил его в намерении прекратить покупать нефть в РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать