Глава ФСБ отметил, что руководство МИ-6 призывает «убивать всех неугодных» в России

12:00 16.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор ФСБ России Александр Бортников отметил, что руководство британской разведки МИ-6 призывает в рамках так называемой партизанской войны «убивать всех неугодных» в России, адресатами такой агитации специально выбраны мигранты, маргиналы и радикально настроенные лица.

«Особо отмечу призывы руководства МИ-6, СБУ и ГУР убивать всех неугодных в России в рамках так называемой партизанской войны», — сказал он на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств — участников СНГ в Самарканде.

По его словам, адресатами такой агитации специально выбраны незащищенные слои населения, мигранты, радикально настроенные лица, маргиналы, наркозависимые и граждане с психическими заболеваниями. «В частности, подростки, пенсионеры и иные финансово зависимые лица вовлекаются в совершение терактов через мошеннические действия кол-центров, курируемых СБУ и подразделениями информационно-психологических операций ВСУ. Только на территории Украины таких кол-центров более 120», — напомнил Бортников.

Он отметил, что в отношении граждан из Центральной Азии и Закавказья, задействуется «излюбленный британцами прием стравливания народов по религиозному и национальному признакам». «Особое внимание при этом связка британских и украинских спецслужб уделяет поиску и вербовке сторонников радикального ислама, включая лиц, воевавших на Ближнем Востоке в составе МТО», — констатировал глава ФСБ. По его словам, по каждой из адресных групп ведется своя конкретная работа, координация действий террористов осуществляется в удаленном режиме с использованием мессенджеров и соцсетей, а средства поражения доставляются в Россию через третьи страны, причем перевозчиков, как правило, используют втемную».

«В этом контексте обращает на себя внимание недавнее заявление (19 сентября) теперь уже бывшего директора МИ-6 [Ричарда] Мура, который открыто призвал всех желающих, включая граждан наших стран, работать на британскую разведку. И анонсировал запуск специальной платформы для вербовки инициативников через даркнет», — напомнил глава ФСБ.

«Мистер Мур, вероятно, отдает себе отчет в том, что означают такого рода заявления. При нынешних проблемах в политике, экономике и обществе самой Англии, а также множестве недоброжелателей, которых Британская империя накопила за века своего колониального прошлого — в эту игру может играть кто угодно», — заметил Бортников.

