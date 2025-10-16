Россия не должна прощать дискриминацию россиян в Латвии — Володин
13:32 16.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия должна занять жесткую позицию по поводу депортации россиян из Латвии, эту дискриминацию нельзя прощать. Об этом на пленарном заседании заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Латвия установила крайний срок для сдачи экзамена по латышскому языку 13 октября. По его истечении Рига считает законной процедуру депортации граждан РФ, не показавших достаточный уровень владения языком. Уже известно о высылке 841 россиянина на этом основании. Москва подчеркивала, что уже разработала меры для их обустройства на Родине.
«Нам с вами надо занять жесткую, непримиримую позицию. Мы этого не должны простить», — подчеркнул Володин.
