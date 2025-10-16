0
В Донбассе и Новороссии с 2022 года построено свыше 6,4 тыс. км дорог — Хуснуллин

12:32 16.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 6,4 тыс. км дорог построено и реконструировано в регионах Донбасса и Новороссии с 2022 года. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Мы перешагнули уже планы в 6,4 тыс. км построенных и реконструированных дорог. Мы вышли на плановые объемы. Кстати, в этом году мы уже почти во всех регионах перевыполнили планы. Сейчас мы добавили 10 млрд дополнительных средств, плюс еще планируем порядка 10 млрд рублей добавить, чтобы уже планы 2026 года начать реализовывать в этом году», — сказал он.

