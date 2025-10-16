В Донбассе и Новороссии с 2022 года построено свыше 6,4 тыс. км дорог — Хуснуллин
12:32 16.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 6,4 тыс. км дорог построено и реконструировано в регионах Донбасса и Новороссии с 2022 года. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Мы перешагнули уже планы в 6,4 тыс. км построенных и реконструированных дорог. Мы вышли на плановые объемы. Кстати, в этом году мы уже почти во всех регионах перевыполнили планы. Сейчас мы добавили 10 млрд дополнительных средств, плюс еще планируем порядка 10 млрд рублей добавить, чтобы уже планы 2026 года начать реализовывать в этом году», — сказал он.
НОВОСТИ
- 13:20 16.10.2025
- Тема военных баз РФ в Сирии стояла на переговорах Путина и аш-Шараа — Песков
- 13:05 16.10.2025
- В акватории Черного моря уничтожены 6 безэкипажных катеров ВСУ
- 13:00 16.10.2025
- ВСУ испытывают критическую нехватку резервов на харьковском направлении — ВГА
- 12:47 16.10.2025
- Собянин: Индексация городских соцвыплат в 2026 году будет выше уровня инфляции
- 12:20 16.10.2025
- Пекин сделал Лондону серьезное представление за санкции по нефти из РФ — МИД КНР
- 12:05 16.10.2025
- Судан хотел бы нарастить добычу нефти с помощью РФ
- 12:00 16.10.2025
- Глава ФСБ отметил, что руководство МИ-6 призывает «убивать всех неугодных» в России
- 11:32 16.10.2025
- США теперь будут в основном принимать белокожих беженцев из Европы и ЮАР — NYT
- 11:20 16.10.2025
- США через 5-10 лет могут получить инструмент против всех систем криптозащиты — глава ФСБ
- 11:05 16.10.2025
- Племянник Католикоса всех армян арестован на два месяца
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать