Cloud.ru реализовал запуск открытой модели Kandinsky Video Lite в публичном облаке
13:45 16.10.2025
Провайдер ИИ- и облачных технологий Cloud.ru реализовал запуск открытой модели для генерации видео Kandinsky Video Lite в публичном облаке. Модель доступна бесплатно в рамках публичного превью сервиса Evolution Notebooks, сообщает CNews со ссылкой на представителей Cloud.ru.
Установка, настройка и запуск происходят в сервисе Evolution Notebooks через интерфейс ComfyUI, который реализует весь процесс – от текстового запроса до финального видео – визуально, без программирования. В интерфейсе доступны два шаблона: Kandinsky T2V Lite SFT 5s с максимальным качеством и Kandinsky T2V Lite Distill 5s, работающая в шесть раз быстрее без заметной потери качества.
«Мы раскрываем потенциал облачной платформы Cloud.ru, чтобы сделать технологии искусственного интеллекта максимально доступными и воспроизводимыми. Даже пользователи без глубоких технических знаний могут запускать передовые AI-сценарии, такие как генерация видео на Kandinsky Video, буквально в несколько кликов. В основе – готовая инфраструктура, сервисы для обучения и инференса, единое окружение для работы с моделями», – сказал Евгений Колбин, генеральный директор Cloud.ru.
«Доступ к новой модели генерации видео Kandinsky Video Lite на платформе Cloud.ru расширяет возможности наших пользователей: теперь запустить модель можно напрямую в облаке – без настройки окружения и подготовки инфраструктуры. Различные категории пользователей получают доступ к безопасной среде для генерации видео: разработчики и стартапы смогут использовать модель как основу для своих продуктов, создатели контента – для быстрой генерации видео и анимации, а исследователи и энтузиасты – для изучения передовых технологий и проведения различных экспериментов», – сказал Денис Димитров, директор управления базовых моделей Kandinsky.
Чтобы начать работу с Kandinsky Video Lite, пользователю достаточно зарегистрироваться на платформе Cloud.ru, активировать сервис Notebooks в составе AI Factory, подключить бесплатное S3-хранилище Object Storage (до 15 ГБ) и выбрать готовый образ Cloud.ru Jupyter ComfyUI Kandinsky Lite. Модель загружается автоматически, а все зависимости и окружение устанавливаются в один клик.
