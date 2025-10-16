Пекин сделал Лондону серьезное представление за санкции по нефти из РФ — МИД КНР

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти сделали Великобритании серьезное представление за санкции в отношении китайских перевозчиков российской нефти. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Мы выражаем решительное недовольство действиями британской стороны и уже сделали властям Великобритании серьезное представление по этому поводу, — сказал он на брифинге. — Нормальные обмены и сотрудничество между китайскими и российскими компаниями не должны подвергаться подобному вмешательству».