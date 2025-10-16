Тема военных баз РФ в Сирии стояла на переговорах Путина и аш-Шараа — Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос о судьбе российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе фигурировал на повестке дня прошедших переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«По базам — тема фигурировала на повестке дня. Это вот, что я вам хочу сказать», — сказал Песков.