Тема военных баз РФ в Сирии стояла на переговорах Путина и аш-Шараа — Песков
13:20 16.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вопрос о судьбе российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе фигурировал на повестке дня прошедших переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«По базам — тема фигурировала на повестке дня. Это вот, что я вам хочу сказать», — сказал Песков.
