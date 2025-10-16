0
Судан хотел бы нарастить добычу нефти с помощью РФ

12:05 16.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Судан обсуждает с Россией сотрудничество в области электроэнергетики и нефтегазового сектора, хочет нарастить добычу с ее помощью, заявил министр энергетики Республики Судан Мутасим Ибрагим на РЭН.

«Мы сейчас обсуждаем наше возможное сотрудничество в области электроэнергии и нефтегазового сектора. Мы восстанавливаем сейчас промышленность после войны, мы по-прежнему добываем нефть, но не в таких объемах как ожидали, и мы планируем увеличить объемы при поддержке и при инвестициях таких друзей, как Россия», — сказал он.

Министр добавил, что Судан рассчитывает на технологическую помощь РФ в области гидроэнергетики. «Рассматриваем возможность сотрудничества в области мирного атома с Россией», — добавил он.

