Судан хотел бы нарастить добычу нефти с помощью РФ
12:05 16.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Судан обсуждает с Россией сотрудничество в области электроэнергетики и нефтегазового сектора, хочет нарастить добычу с ее помощью, заявил министр энергетики Республики Судан Мутасим Ибрагим на РЭН.
«Мы сейчас обсуждаем наше возможное сотрудничество в области электроэнергии и нефтегазового сектора. Мы восстанавливаем сейчас промышленность после войны, мы по-прежнему добываем нефть, но не в таких объемах как ожидали, и мы планируем увеличить объемы при поддержке и при инвестициях таких друзей, как Россия», — сказал он.
Министр добавил, что Судан рассчитывает на технологическую помощь РФ в области гидроэнергетики. «Рассматриваем возможность сотрудничества в области мирного атома с Россией», — добавил он.
