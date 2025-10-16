Собянин: Поддержка участников СВО и членов их семей остается приоритетом Москвы

13:26

Для Москвы будет приоритетным направлением поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. По словам мэра Сергея Собянина, городские власти продолжат полное комплексное сопровождение и предоставление всех возможных услуг как самим бойцам, так и их близким. В частности, в полном объеме предусмотрены бюджетные средства на выплаты, установленные в Москве участникам СВО, предоставление широкого спектра мер социальной поддержки их семьям и детям. В их числе выплата ежемесячного пособия на ребенка без учета имущественного положения семьи, освобождение от оплаты дошкольных учреждений, секций, кружков, продленки и питания в школах и колледжах, а также от оплаты по договору об образовании при получении среднего профессионального или высшего образования, оказание помощи с устройством в детские сады, школы рядом с домом и при необходимости в учреждения социальной защиты.

Участников СВО и членов их семей готовы принять в московском Едином центре поддержки. Там можно получить различные виды помощи. Например, обращающимся обеспечивают юридическое и психолого-психотерапевтическое сопровождение, направляют на диспансеризацию, содействуют в вопросах прохождения реабилитации и протезирования, адаптации жилых помещений. Участники СВО получают помощь в профессиональном развитии, переобучении и трудоустройстве, представители центра работают с адресными запросами участников СВО и членов их семей. Планируется активно вовлекать ветеранов — участников специальной военной операции в общественную, спортивную и культурную жизнь Москвы.