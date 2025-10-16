В акватории Черного моря уничтожены 6 безэкипажных катеров ВСУ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Черноморский флот уничтожил в акватории Черного моря шесть безэкипажных катеров ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

