Кредитный портфель Сбера по жилищному строительству с начала года вырос почти на 27%

13:38

Кредитный портфель Сбера по жилищному строительству за девять месяцев 2025 года вырос почти на 27%, а если говорить в абсолютных цифрах, то на 1,4 трлн руб. – до 6,7 трлн руб. Об этом заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов сообщил в интервью РИА Новости Недвижимость.

«Выдано 2,9 триллиона рублей, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 0,8 триллиона рублей – выдачи по кредитам, сформированным в 2025 году, это на треть меньше такого же разреза прошлого года. При этом направлено в погашение почти 1,6 триллиона рублей – сумма, сопоставимая с прошлым годом», – рассказал Анатолий Попов.

В 2025 году доля новых выдач по кредитованию жилых проектов в общем объеме портфеля у Сбера составляет 27%, тогда как в 2024 году этот показатель был равен 41%, продолжил топ-менеджер. «Такая статистика говорит о том, что акцент у девелоперов сместился на выборку действующих кредитных линий, а не на получение новых займов, – пояснил он. – Компании растягивают инвестиционную фазу по проектам, замедляя темпы строительства, чтобы сбалансировать сократившийся спрос. Мы видим, что средневзвешенный срок ввода объектов по нашему портфелю сегодня достиг 29 месяцев. А в период до повышения ключевой ставки он составлял 21 месяц».

При этом застройщики не стали работать хуже, просто сейчас девелоперам в силу экономических обстоятельств по большому счету торопиться некуда, подчеркнул Анатолий Попов: «Поэтому они вписываются в те сроки передачи ключей дольщикам, которые зафиксированы договорами, тогда как раньше в среднем строили на 25% быстрее, чем это требовалось документами».

Текущая экономическая ситуация привела к формированию и еще одного тренда, добавил он. «Мы наблюдаем рост доли более дорогого жилья в структуре новых проектов Сбера. За девять месяцев 2025 года в целом по РФ доля бизнес-класса в стартах выросла с 8 до 9%, премиума – с 1 до 3%, – отметил Анатолий Попов. – Понятно, что наиболее ярко это проявляется в крупных городах, прежде всего в Москве, где доля стартов ЖК бизнес-класса увеличилась с 34 до 39%, премиума с 4 до 15%. И так, по нашим прогнозам, будет до тех пор, пока семейная ипотека не сможет начать обеспечивать устойчивый спрос на многоквартирные дома».