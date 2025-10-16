0
0
155
НОВОСТИ

Кредитный портфель Сбера по жилищному строительству с начала года вырос почти на 27%

13:38 16.10.2025

Кредитный портфель Сбера по жилищному строительству за девять месяцев 2025 года вырос почти на 27%, а если говорить в абсолютных цифрах, то на 1,4 трлн руб. – до 6,7 трлн руб. Об этом заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов сообщил в интервью РИА Новости Недвижимость.

«Выдано 2,9 триллиона рублей, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 0,8 триллиона рублей – выдачи по кредитам, сформированным в 2025 году, это на треть меньше такого же разреза прошлого года. При этом направлено в погашение почти 1,6 триллиона рублей – сумма, сопоставимая с прошлым годом», – рассказал Анатолий Попов.

В 2025 году доля новых выдач по кредитованию жилых проектов в общем объеме портфеля у Сбера составляет 27%, тогда как в 2024 году этот показатель был равен 41%, продолжил топ-менеджер. «Такая статистика говорит о том, что акцент у девелоперов сместился на выборку действующих кредитных линий, а не на получение новых займов, – пояснил он. – Компании растягивают инвестиционную фазу по проектам, замедляя темпы строительства, чтобы сбалансировать сократившийся спрос. Мы видим, что средневзвешенный срок ввода объектов по нашему портфелю сегодня достиг 29 месяцев. А в период до повышения ключевой ставки он составлял 21 месяц».

При этом застройщики не стали работать хуже, просто сейчас девелоперам в силу экономических обстоятельств по большому счету торопиться некуда, подчеркнул Анатолий Попов: «Поэтому они вписываются в те сроки передачи ключей дольщикам, которые зафиксированы договорами, тогда как раньше в среднем строили на 25% быстрее, чем это требовалось документами».

Текущая экономическая ситуация привела к формированию и еще одного тренда, добавил он. «Мы наблюдаем рост доли более дорогого жилья в структуре новых проектов Сбера. За девять месяцев 2025 года в целом по РФ доля бизнес-класса в стартах выросла с 8 до 9%, премиума – с 1 до 3%, – отметил Анатолий Попов. – Понятно, что наиболее ярко это проявляется в крупных городах, прежде всего в Москве, где доля стартов ЖК бизнес-класса увеличилась с 34 до 39%, премиума с 4 до 15%. И так, по нашим прогнозам, будет до тех пор, пока семейная ипотека не сможет начать обеспечивать устойчивый спрос на многоквартирные дома».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

15:00 16.10.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 670 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
0
0
14:32 16.10.2025
ХАМАС силой восстанавливает контроль над Газой, бросая вызов мирному плану Трампа — WP
0
88
14:15 16.10.2025
Сбер: Растущий спрос на энергию в Азии задает тренд мировой энергетике
0
115
14:12 16.10.2025
Ввод жилья в России снизился на 6-7% в 2025 году — Хуснуллин
0
127
14:10 16.10.2025
Сбер: Экономика становится все более электрической
0
133
14:06 16.10.2025
Налоговая служба организует мобильные офисы в столичных МФЦ
0
147
14:03 16.10.2025
Сбер: до 2042 года в отрасль электроэнергетики потребуется привлечь порядка 40 триллионов рублей
0
152
14:02 16.10.2025
Сбер: Бум искусственного интеллекта кардинально меняет нагрузку на центры обработки данных
0
138
14:00 16.10.2025
Число незаконных свалок в РФ сократилось на треть — Мишустин
0
140
13:59 16.10.2025
Сбер занимает 30% кредитного портфеля российской энергетики, готов помогать с финансированием и технологиями
0
143

Возврат к списку