ВСУ испытывают критическую нехватку резервов на харьковском направлении — ВГА

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины демонстрируют признаки истощения и испытывают критическую нехватку резервов на харьковском направлении. Командование вынуждено перебрасывать подразделения по принципу пожаротушения, сообщил на брифинге замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

«Нами фиксируется системный кризис в силах противника. Украинская сторона демонстрирует все признаки истощения. Во-первых, критическая нехватка резервов — командование вооруженных формирований Украины вынуждено перебрасывать подразделения между различными участками фронта по принципу пожаротушения, а также использовать для обороны городов необученные части теробороны, наемников и подразделения силовых структур», — сказал Лисняк.