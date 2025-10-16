Собянин: Индексация городских соцвыплат в 2026 году будет выше уровня инфляции
12:47 16.10.2025
На социальную поддержку москвичей в 2026 году городские власти направят 810 млрд руб. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, приоритетами города остаются безусловное выполнение всех социальных обязательств и оказание качественных и своевременных услуг в учреждениях социальной защиты населения. В числе упомянутых мэром направлений - социальные выплаты жителям, оказание поддержки в натуральной форме, оказание качественных услуг в учреждениях соцзащиты- геронтологических и реабилитационных центрах, социальных домах, центрах содействия семейному воспитанию.
С начала следующего года на 6: планируется проиндексировать размеры пособий и выплат горожанам старшего поколения, семьям с детьми и людям с инвалидностью, что выше прогнозируемых темпов инфляции. На денежные выплаты семьям с детьми в проекте бюджета запланировано 93 млрд руб., старшему поколению — 204 млрд руб., из них на доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам — 177,6 млрд руб. Также более 200 млрд руб. будет направлено на обеспечение бесплатного и льготного проезда отдельных категорий москвичей на всех видах общественного транспорта Москвы и Московской области, а также пригородном железнодорожном транспорте.
38,2 млрд руб. предполагается направить на финансирование льгот по оплате ЖКУ отдельных категорий граждан в 2026 году, а на выплаты субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг семьям с невысоким уровнем дохода — 25 млрд руб. Это позволит получить социальную поддержку по оплате жилищно-коммунальных услуг примерно 3,4 млн москвичей.
