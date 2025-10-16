Над регионами РФ и Черным и Азовским морями за ночь сбит 51 украинский БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 51 украинский БПЛА над регионами России, Азовским и Черным морями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 12 над территорией Саратовской области, 11 над территорией Волгоградской области, 8 над территорией Ростовской области, 6 над территорией Республики Крым, 4 над территорией Брянской области, 4 над территорией Воронежской области, 3 над территорией Белгородской области, 1 над территорией Курской области, 1 над акваторией Черного моря и 1 над акваторией Азовского моря», — сказали в ведомстве.