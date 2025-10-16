Продажи водки в России в январе — сентябре снизились на 3,7%, коньяка — на 9,2%
11:00 16.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Розничные продажи водки в России в январе — сентябре 2025 года снизились на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 53,886 млн дал, коньяка — на 9,2%, до 9,215 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.
В целом продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за этот период сократились на 10,9%, до 148,539 млн дал, спиртных напитков крепостью выше 9% — на 1%, до 87,019 млн дал, слабоалкогольной продукции — на 88,3%, до 1,306 млн дал. В то же время продажи ликеро-водочных изделий выросли на 14,5%, до 13,404 млн дал.
Продажи виноградного вина в январе — сентябре 2025 года снизились на 1,4%, до 41,709 млн дал, игристых вин — на 2,9%, до 14,462 млн дал,
Также снизились продажи виноградосодержащих напитков без этилового спирта на 59,7%, до 178,8 тыс. дал, виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом — на 9,4%, до 1,024 млн дал, ликерных вин — на 10,6%, до 870,6 тыс. дал, плодовой алкогольной продукции — на 74,8%, до 1,97 млн дал.
НОВОСТИ
- 11:32 16.10.2025
- США теперь будут в основном принимать белокожих беженцев из Европы и ЮАР — NYT
- 11:20 16.10.2025
- США через 5-10 лет могут получить инструмент против всех систем криптозащиты — глава ФСБ
- 11:05 16.10.2025
- Племянник Католикоса всех армян арестован на два месяца
- 10:32 16.10.2025
- Послы ЕС не смогли согласовать новые санкции против РФ на встрече в среду — Politico
- 10:20 16.10.2025
- В МВД опровергли информацию об ограничении выезда мужчин призывного возраста
- 10:05 16.10.2025
- ФСБ располагает данными о подготовке Британией и Киевом диверсий на «Турецком потоке»
- 10:00 16.10.2025
- Американские подрядчики будут помогать ВСУ управлять ракетами «Томагавк» — FT
- 09:32 16.10.2025
- В Волгоградской области из-за обломков БПЛА произошел пожар на территории подстанции
- 09:20 16.10.2025
- В ДТП с автобусом в Приамурье 1 человек погиб, 45 пострадали
- 09:05 16.10.2025
- Трамп утверждает, что Моди заверил его в намерении прекратить покупать нефть в РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать