Американские подрядчики будут помогать ВСУ управлять ракетами «Томагавк» — FT

Подрядчики из США будут помогать ВС Украины (ВСУ) использовать ракеты «Томагавк», если их поставки будут одобрены. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на неназванного западного военного чиновника.

По его словам, в случае одобрения поставок ракеты можно будет передать «относительно быстро». Подрядчики из США будут помогать украинцам использовать боеприпасы. «Таким образом, исчезнет потребность в подробном обучении украинских солдат, а США смогут контролировать наведение целей и другие вопросы», — приводит издание слова источника.

Другой собеседник газеты из НАТО заявил, что «Томагавки» не изменят ход военных действий. По его мнению, ракеты «дополнят то, что Украина уже достигала» при помощи дронов. Экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил изданию, что пока ни одна из доставленных систем вооружений сама по себе не смогла переломить ситуацию, «но в комбинации они могут сделать большую разницу».