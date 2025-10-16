Американские подрядчики будут помогать ВСУ управлять ракетами «Томагавк» — FT
10:00 16.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подрядчики из США будут помогать ВС Украины (ВСУ) использовать ракеты «Томагавк», если их поставки будут одобрены. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на неназванного западного военного чиновника.
По его словам, в случае одобрения поставок ракеты можно будет передать «относительно быстро». Подрядчики из США будут помогать украинцам использовать боеприпасы. «Таким образом, исчезнет потребность в подробном обучении украинских солдат, а США смогут контролировать наведение целей и другие вопросы», — приводит издание слова источника.
Другой собеседник газеты из НАТО заявил, что «Томагавки» не изменят ход военных действий. По его мнению, ракеты «дополнят то, что Украина уже достигала» при помощи дронов. Экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил изданию, что пока ни одна из доставленных систем вооружений сама по себе не смогла переломить ситуацию, «но в комбинации они могут сделать большую разницу».
НОВОСТИ
- 10:20 16.10.2025
- В МВД опровергли информацию об ограничении выезда мужчин призывного возраста
- 10:05 16.10.2025
- ФСБ располагает данными о подготовке Британией и Киевом диверсий на «Турецком потоке»
- 09:32 16.10.2025
- В Волгоградской области из-за обломков БПЛА произошел пожар на территории подстанции
- 09:20 16.10.2025
- В ДТП с автобусом в Приамурье 1 человек погиб, 45 пострадали
- 09:05 16.10.2025
- Трамп утверждает, что Моди заверил его в намерении прекратить покупать нефть в РФ
- 09:00 16.10.2025
- Над регионами РФ и Черным и Азовским морями за ночь сбит 51 украинский БПЛА
- 22:30 15.10.2025
- ЦРУ администрация Трампа разрешила проводить тайные операции в Венесуэле, нацеленные на смещение Мадуро - NYT
- 22:00 15.10.2025
- Фицо: Постоянно обсуждая Украину, мы в ЕС тем самым прикрываем неспособность решать наши фундаментальные проблемы
- 21:00 15.10.2025
- Путин на совещании пообещал правительству рассказать о том, как Черномырдин рекомендовал готовиться к зиме
- 20:00 15.10.2025
- Пакистан и Афганистан заключили соглашение о временном прекращении огня - заявление
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать