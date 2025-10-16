США через 5-10 лет могут получить инструмент против всех систем криптозащиты — глава ФСБ
11:20 16.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пентагон в течение 5-10 лет хочет получить неоспоримое преимущество в сфере кибервойн, разработав на основе квантовых технологий инструмент, который обесценит все существующие системы криптозащиты. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ в Самарканде.
«Вызывают серьезные опасения устремления иноспецслужб к информационной инфраструктуре наших стран. Особенно в свете обозначенной Пентагоном приоритетной задачи по достижению неоспоримого технологического превосходства в сфере кибервойны», — отметил он.
По его словам, ставка сделана на развитие технологий квантовых вычислений. «В случае прорыва в технических решениях на этом направлении западное разведсообщество уже на рубеже 2030–2035 годов получит в руки инструмент, который сделает бесполезными все существующие системы криптозащиты, построенные на классических вычислительных средствах», — отметил Бортников.
НОВОСТИ
- 11:32 16.10.2025
- США теперь будут в основном принимать белокожих беженцев из Европы и ЮАР — NYT
- 11:05 16.10.2025
- Племянник Католикоса всех армян арестован на два месяца
- 11:00 16.10.2025
- Продажи водки в России в январе — сентябре снизились на 3,7%, коньяка — на 9,2%
- 10:32 16.10.2025
- Послы ЕС не смогли согласовать новые санкции против РФ на встрече в среду — Politico
- 10:20 16.10.2025
- В МВД опровергли информацию об ограничении выезда мужчин призывного возраста
- 10:05 16.10.2025
- ФСБ располагает данными о подготовке Британией и Киевом диверсий на «Турецком потоке»
- 10:00 16.10.2025
- Американские подрядчики будут помогать ВСУ управлять ракетами «Томагавк» — FT
- 09:32 16.10.2025
- В Волгоградской области из-за обломков БПЛА произошел пожар на территории подстанции
- 09:20 16.10.2025
- В ДТП с автобусом в Приамурье 1 человек погиб, 45 пострадали
- 09:05 16.10.2025
- Трамп утверждает, что Моди заверил его в намерении прекратить покупать нефть в РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать