США через 5-10 лет могут получить инструмент против всех систем криптозащиты — глава ФСБ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пентагон в течение 5-10 лет хочет получить неоспоримое преимущество в сфере кибервойн, разработав на основе квантовых технологий инструмент, который обесценит все существующие системы криптозащиты. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ в Самарканде.

«Вызывают серьезные опасения устремления иноспецслужб к информационной инфраструктуре наших стран. Особенно в свете обозначенной Пентагоном приоритетной задачи по достижению неоспоримого технологического превосходства в сфере кибервойны», — отметил он.

По его словам, ставка сделана на развитие технологий квантовых вычислений. «В случае прорыва в технических решениях на этом направлении западное разведсообщество уже на рубеже 2030–2035 годов получит в руки инструмент, который сделает бесполезными все существующие системы криптозащиты, построенные на классических вычислительных средствах», — отметил Бортников.