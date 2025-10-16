Сбер принимает активное участие в трансформации отрасли электроэнергетики

13:57

Сбер занимает порядка 30% в финансировании отрасли электроэнергетики. Exposure (лимит риска) превышает 1 трлн руб. Банк является единственным банком, представители которого участвует в Правительственной комиссии по электроэнергетике, где принимаются ключевые стратегические решения отрасли. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил в ходе бизнес-завтрака «Энергия нового дня», прошедшего в рамках Российской энергетической недели.

«Как один из крупных потребителей (в том числе за счет развития ЦОДов) мы заинтересованы в оптимизации энергопотребления за счет технологий и умных систем, – отметил он. – Электроэнергетика в России находится на этапе масштабной цифровой трансформации, переходя от традиционной централизованной модели генерации и распределения электроэнергии, к интеллектуальной энергосистеме. И мы выступаем ключевым партнером этого процесса, помогая реализовать стратегические инициативы и обеспечивая технологические инновации, соответствующие вызовам и трендам отрасли».

Ключевыми технологиями становятся автоматизация, аналитика больших данных, искусственный интеллект и интернет вещей. Компании стремятся повысить надежность, безопасность и эффективность работы, внедряя цифровые двойники, предиктивное обслуживание и системы мониторинга.

«Сбер активно участвует в трансформации отрасли, выступая экспертом в формировании стратегий цифрового развития, а также внедряя собственные инновационные решения», – отметил Александр Ведяхин.

Он выделил основные направления участия Сбера в цифровой трансформации компаний электроэнергетической отрасли.

Одно из ключевых направлений - обеспечение технологической независимости и кибербезопасности через компоненты цифровой платформы СберТеха – PlatformV, которые являются собственной разработкой и включены в реестр отечественного ПО и решения Центра кибербезопасности Сбера.

Еще одно направление - комплекс решений для повышения операционной эффективности, автоматизации бизнес-процессов и прогнозирования потребления электроэнергии. Платформа роботизации SaluteRPA с отдельными модулями по распознаванию текста, классификации документов и извлечению данных с помощью GigaChat обеспечивает переход от роботизации к внедрению AI-ассистентов. Разработанная в Сбере платформа по прогнозированию потребления электроэнергии позволила компаниям электроэнергетики повысить точность прогнозирования от 97,6% до 99%, что экономит порядка 6 млн рублей в год.

Важным направлением также является внедрение речевых технологий и AI для клиентских сервисов: чат-боты клиентской поддержки, роботы-операторы на входящей и исходящей линии, речевая аналитика операторов контактных центров, позволяет контролировать и повышать качество обслуживания потребителей.

Новые направления бизнеса – продвижение электрозаправочных станций (ЭЗС), строительство центров обработки данных (ЦОД).