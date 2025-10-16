Племянник Католикоса всех армян арестован на два месяца
11:05 16.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд в Армении заключил под стражу на два месяца главу Арагацотнской епархии армянской церкви, епископа Мкртича, ограничив также посещения священнослужителя до круга близких родственников. Об этом сообщил журналистам адвокат священнослужителя Ерем Саркисян.
Мкртич Прошян является племянником католикоса всех армян Гарегина II.
«Суд, как я и прогнозировал, удовлетворил ходатайство следователей о заключении под стражу на два месяца [Мкртчича Прошяна]. По сути, также ограничил свидания за исключением близких родственников, то есть мамы, папы. Посчитал нецелесообразным альтернативные меры пресечения в виде залога или домашнего ареста», — сказал адвокат после заседания суда.
НОВОСТИ
- 11:32 16.10.2025
- США теперь будут в основном принимать белокожих беженцев из Европы и ЮАР — NYT
- 11:20 16.10.2025
- США через 5-10 лет могут получить инструмент против всех систем криптозащиты — глава ФСБ
- 11:00 16.10.2025
- Продажи водки в России в январе — сентябре снизились на 3,7%, коньяка — на 9,2%
- 10:32 16.10.2025
- Послы ЕС не смогли согласовать новые санкции против РФ на встрече в среду — Politico
- 10:20 16.10.2025
- В МВД опровергли информацию об ограничении выезда мужчин призывного возраста
- 10:05 16.10.2025
- ФСБ располагает данными о подготовке Британией и Киевом диверсий на «Турецком потоке»
- 10:00 16.10.2025
- Американские подрядчики будут помогать ВСУ управлять ракетами «Томагавк» — FT
- 09:32 16.10.2025
- В Волгоградской области из-за обломков БПЛА произошел пожар на территории подстанции
- 09:20 16.10.2025
- В ДТП с автобусом в Приамурье 1 человек погиб, 45 пострадали
- 09:05 16.10.2025
- Трамп утверждает, что Моди заверил его в намерении прекратить покупать нефть в РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать