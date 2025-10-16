Сбер: к 2030 году потребление энергии электромобилями вырастет более чем в 4 раза
13:52 16.10.2025
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин принял участие в бизнес-завтраке «Энергия нового дня», прошедшем в рамках Российской энергетической недели.
Электротранспорт демонстрирует быстрый рост. В 2020-2024 – электропотребление электромобилей взлетело на 115%. Уровень регистрации электромобилей в 2024 году составил более 17 млн. По оценкам Международного энергетического агентства, потребление электроэнергии электромобилями к 2030 году достигнет 781 Твт-ч.
Китай, который является крупнейшим рынком и производителем, Европа и США задают тон. Многие страны объявили о запрете продаж новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания к 2030-2035 гг., что стимулирует автопроизводителей. Быстро растут емкости батарей, сокращается время зарядки, снижаются цены. Развивается инфраструктура - скоростные зарядные станции.
«К 2030 году потребление энергии электромобилями вырастет более чем в 4 раза. Электромобили уже занимают более четверти от объема регистраций новых автомобилей, и их доля продолжит расти с развитием технологий аккумуляторов, быстрой зарядки, созданием инфраструктуры, – отметил Александр Ведяхин. – В России рост будет зависеть от государственной поддержки, развития зарядной инфраструктуры и появления доступных отечественных моделей».
