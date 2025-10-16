Трамп утверждает, что Моди заверил его в намерении прекратить покупать нефть в РФ
09:05 16.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп утверждает, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил ему о готовности прекратить закупки российской нефти.
«Он меня сегодня заверил в том, что они не будут покупать нефть у России. Это большая остановка. Теперь я должен добиться того, чтобы то же самое сделал Китай», — сказал Трамп, комментируя отношения с Моди и ситуацию вокруг Украины на пресс-конференции в Белом доме. При этом глава администрации США выразил мнение, что президент России Владимир Путин пойдет на урегулирование конфликта на Украине. «Думаю, что Путин, президент Путин хочет добиться этого. Посмотрим», — заявил Трамп.
Хозяин Белого дома несколько месяцев назад уже выражал мнение о том, что Индия прекратит покупать нефть у России. Однако эти закупки не прекратились.
