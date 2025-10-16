0
В ДТП с автобусом в Приамурье 1 человек погиб, 45 пострадали

09:20 16.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек умер после аварии с автобусом, перевозившем рабочих в Амурской области. Еще 45 человек госпитализированы с различными травмами, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«По предварительной информации, в результате выезда на встречную полосу движения произошло столкновение автомобиля марки Toyota Probox и пассажирского автобуса, перевозившего более 50 человек, которые трудятся вахтовым методом на амурском газохимическом комплексе, после чего автобус съехал с проезжей части и совершил опрокидывание. <…> В результате ДТП 46 пассажиров автобуса доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, где 1 человек скончался. Водителю легкового автомобиля медицинская помощь не понадобилась», — говорится в сообщении.

