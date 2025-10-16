В ДТП с автобусом в Приамурье 1 человек погиб, 45 пострадали
09:20 16.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один человек умер после аварии с автобусом, перевозившем рабочих в Амурской области. Еще 45 человек госпитализированы с различными травмами, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«По предварительной информации, в результате выезда на встречную полосу движения произошло столкновение автомобиля марки Toyota Probox и пассажирского автобуса, перевозившего более 50 человек, которые трудятся вахтовым методом на амурском газохимическом комплексе, после чего автобус съехал с проезжей части и совершил опрокидывание. <…> В результате ДТП 46 пассажиров автобуса доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, где 1 человек скончался. Водителю легкового автомобиля медицинская помощь не понадобилась», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 10:05 16.10.2025
- ФСБ располагает данными о подготовке Британией и Киевом диверсий на «Турецком потоке»
- 10:00 16.10.2025
- Американские подрядчики будут помогать ВСУ управлять ракетами «Томагавк» — FT
- 09:32 16.10.2025
- В Волгоградской области из-за обломков БПЛА произошел пожар на территории подстанции
- 09:05 16.10.2025
- Трамп утверждает, что Моди заверил его в намерении прекратить покупать нефть в РФ
- 09:00 16.10.2025
- Над регионами РФ и Черным и Азовским морями за ночь сбит 51 украинский БПЛА
- 22:30 15.10.2025
- ЦРУ администрация Трампа разрешила проводить тайные операции в Венесуэле, нацеленные на смещение Мадуро - NYT
- 22:00 15.10.2025
- Фицо: Постоянно обсуждая Украину, мы в ЕС тем самым прикрываем неспособность решать наши фундаментальные проблемы
- 21:00 15.10.2025
- Путин на совещании пообещал правительству рассказать о том, как Черномырдин рекомендовал готовиться к зиме
- 20:00 15.10.2025
- Пакистан и Афганистан заключили соглашение о временном прекращении огня - заявление
- 18:48 15.10.2025
- В Москве открылись бизнес-форум и выставка «Россия – Африка. Экспо 2025»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать