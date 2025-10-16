0
0
128
НОВОСТИ

В Волгоградской области из-за обломков БПЛА произошел пожар на территории подстанции

09:32 16.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Массированная атака БПЛА на объекты энергетической инфраструктуры отражена в Волгоградской области. В результате падения обломков произошел пожар на территории подстанции ЛЭП Балашовская, его тушат, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

«Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидируется противопожарными силами», — передает слова губернатора пресс-служба администрации региона.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 16.10.2025
В МВД опровергли информацию об ограничении выезда мужчин призывного возраста
0
0
10:05 16.10.2025
ФСБ располагает данными о подготовке Британией и Киевом диверсий на «Турецком потоке»
0
53
10:00 16.10.2025
Американские подрядчики будут помогать ВСУ управлять ракетами «Томагавк» — FT
0
73
09:20 16.10.2025
В ДТП с автобусом в Приамурье 1 человек погиб, 45 пострадали
0
159
09:05 16.10.2025
Трамп утверждает, что Моди заверил его в намерении прекратить покупать нефть в РФ
0
192
09:00 16.10.2025
Над регионами РФ и Черным и Азовским морями за ночь сбит 51 украинский БПЛА
0
181
22:30 15.10.2025
ЦРУ администрация Трампа разрешила проводить тайные операции в Венесуэле, нацеленные на смещение Мадуро - NYT
0
673
22:00 15.10.2025
Фицо: Постоянно обсуждая Украину, мы в ЕС тем самым прикрываем неспособность решать наши фундаментальные проблемы
0
697
21:00 15.10.2025
Путин на совещании пообещал правительству рассказать о том, как Черномырдин рекомендовал готовиться к зиме
0
783
20:00 15.10.2025
Пакистан и Афганистан заключили соглашение о временном прекращении огня - заявление
0
706

Возврат к списку