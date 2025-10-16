В Волгоградской области из-за обломков БПЛА произошел пожар на территории подстанции
09:32 16.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Массированная атака БПЛА на объекты энергетической инфраструктуры отражена в Волгоградской области. В результате падения обломков произошел пожар на территории подстанции ЛЭП Балашовская, его тушат, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
«Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидируется противопожарными силами», — передает слова губернатора пресс-служба администрации региона.
