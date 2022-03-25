Андрей Воробьев поздравил дольщиков ЖК «Ногинск» с новосельем

10:55

Фото пресс-службы губернатора Московской области



Губернатор Подмосковьяпоздравил семью, пострадавших от проблем у застройщика, с долгожданным новосельем Ногинске. Они только сделали ремонт и пригласили губернатора на чай с пирогами.

Юлия и Федор приобрели квартиру в ЖК «Ногинск» еще в 2013 году. Планировалось, что дом построят через год. Но у застройщика возникли проблемы с финансированием, и сроки сильно затянулись. В сентябре 2020 года на открытии Ледового дворца в Ногинске мама дольщицы, Алевтина Николаевна, обратилась к губернатору с просьбой ускорить ввод дома в эксплуатацию. И уже в ноябре все 165 человек, которые приобрели квартиры в этом ЖК, получили ключи.

«Мы въехали две недели назад, хотя ключи получили в ноябре 2020 года. Делали ремонт. И вот, наконец, настал тот момент, когда мы с мужем и детками в своей долгожданной квартире», – рассказала губернатору Юлия Чмелева.

Сейчас у семьи – просторная квартира площадью 72 кв. метров.

«Хочу поздравить с новосельем и пожелать вашей семье мира, здоровья и чтобы дети радовали, – сказал губернатор. – Спасибо за неравнодушие, за позицию по ЖК «Ногинск». Благодаря активным жителям перемены происходят в Подмосковье быстрее. Ожидание квартиры с 2014 года, потом вопросы с документами, ремонт – все это неприятные хлопоты, но теперь они позади. Я надеюсь, вам будет здесь комфортно. Тем более что рядом с домом все есть – и школа, и поликлиника, и городской парк».

За чашкой чая Чмелевы рассказали Андрею Воробьеву, что очень ждут появления в центре города фонтанной площади. Строительство планируют завершить уже в этом году. А Алевтина Николаевна передала слова благодарности президенту. По программе соцгазификации ей недорого и без хлопот провели голубое топливо в дом, который они с мужем построили собственными руками.