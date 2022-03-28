Собянин представил план мероприятий по стабилизации экономической ситуации

09:53

Московские власти продолжают системно разрабатывать программы, который помогут защитить граждан и бизнес от санкционного давления. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, после согласования с представителями бизнес-сообщества был утвержден план мероприятий по стабилизации экономической ситуации, охватывающий все отрасли экономики и социальной сферы мегаполиса.

Как отмечает градоначальник, принятый план при необходимости будут дополнять новыми мерами поддержки предпринимателей и горожан. «Утвержденный план не является догмой», - констатировал Собянин и сообщил, что в ближайшее время будут обнародованы новые программы помощи - Очередной пакет будет принят на этой неделе. Он касается поддержки транспортной отрасли и ряда других важных для города сфер».

Как уже сообщала «Независимая газета», например, городские власти выделят 7 млрд руб. на адресную социальную помощь гражданам, столкнувшимся с потерей работы, снижением доходов и трудными жизненными ситуациями. Поддержка будет предоставлена деньгами или в виде электронных сертификатов, которые можно отоварить в магазинах. Московским предпринимателям предоставят льготные кредиты, гранты, банковские гарантии, обеспечат замороженными ставками арендной платы, на бизнес будет уменьшена налоговая нагрузка.