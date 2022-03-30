Собянин выделил 200 млн руб на пилотные тестирования инновационной продукции

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Московские власти выделят 20 млн рублей на гранты для предпринимателей, которым необходимо провести пилотное тестирование инновационной продукции на объектах городской инфраструктуры. Соответствующее постановление подписано мэром Сергеем Собяниным. Финансы получит Агентство инноваций Москвы. Гранты позволят разработчикам протестировать инновационные продукты в условиях, приближенных к реальности, найти и устранить выявленные недостатки.

Тестировать свои продукты представители бизнеса смогут на 60 площадках городской инфраструктуры, среди которых 24 организации здравоохранения и соцобслуживания, 12 культурно-досуговых и четыре образовательных учреждения, а также технопарки, учреждения в сфере ЖКХ и транспорта.

Грант суммой до 2 млн руб. на каждое тестирование можно будет потратить для компенсации затрат на логистику, страхование, сертификацию, расходные и комплектующие материалы, оплату труда, ремонт и техническое обслуживание, аренду дополнительного оборудования, необходимого для апробации разработки. В предыдущие два года в рамках программы пилотных тестирований было проведено более 180 пилотных испытаний.

Заявки на получение грантов начнут принимать с 11 апреля 2022 года. Эти гранты стали частью московских мер по поддержке бизнеса в условиях введенных против РФ санкций.