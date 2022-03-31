Рашкин заявил об отказе от охоты и намерении заниматься благотворительностью
13:05 31.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, обвиняемый по делу о незаконной охоте, сообщил в четверг журналистам, что принял решение отказаться от охоты из-за пережитого стресса и сосредоточить внимание на благотворительности.
«Я принял для себя решение — с охотой завязать. На охоту выезжать больше не буду. Все свое оружие добровольно отдал в магазин на продажу. Я закрыл разрешение на хранение оружия. Много пережито, огромный стресс. Благотворительностью заниматься буду, помогать развитию животного мира буду. Если погулять походить по лесу — буду. Но ружье не возьму, ни душа, ни сердце к этому не лежит», — сказал Рашкин перед началом судебного заседания по своему делу.
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