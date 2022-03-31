Заммэра Ефимов: Почти 800 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса работает в Москве

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В Москве со II полугодия 2021 года растет количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а новых индивидуальных предпринимателей в мегаполисе с января 2022 года стало больше на 16%. По словам заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, московские власти предоставляют бизнесменам большой спектр мер поддержки, в числе которых субсидии, гранты, компенсации процентов по кредитам, отсрочки и моратории на повышение арендных ставок, льготные условия аренды для импортозамещающих производств. «Число субъектов малого и среднего бизнеса в середине марта превысило на 2,5% показатели середины января этого года и достигло 797,6 тыс. Кроме того, количество микропредприятий также выросло на 2,6% - до 759,7 тыс.», - отмечает заммэра Москвы. По данным Ефимова, в малом и среднем бизнесе работают примерно 40% от общего числа занятых жителей Москвы.

При этом количество индивидуальных предпринимателей (ИП) в Москве также растет. «На середину марта в реестре субъектов МСП состояло 363,3 тыс. ИП, что на 3,2% больше, чем в январе. При этом на 16% за аналогичный период выросло число новых ИП», - заявил глава департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

Предприятия малого и среднего бизнеса могут принять участие в программе льготного кредитования, в частности, получить кредиты по льготной ставке 15% на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Срок субсидирования процентной ставки составит 12 месяцев, максимальный размер кредита - 50 млн руб., отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Также в столице действует программа льготного кредитования на инвестиционные цели, которая позволяет финансировать значимые для столицы и горожан проекты в сфере науки, промышленности и информационных технологий. В рамках программы максимальный размер кредита составляет до 300 млн руб., при этом московские власти компенсируют за счет субсидий часть ставки, которая для среднего бизнеса составляет 5,5%, для малого и микробизнеса - 7%. Для производителей и дистрибьюторов, реализующих продукцию на условиях отсрочки платежа, действует городская программа льготного факторинга. Максимальный размер ставки по договорам льготного факторинга составит 16%.