Папа Римский рассматриавет возможность визита в Украину

11:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск сообщил, что рассматривает возможность поездки в Киев. Об этом сообщил в субботу журналист американского телевидения NBC NEWS Клаудио Лаванга, задавший понтифику соответствующий вопрос по дороге на Мальту, куда он отравился в апостольскую поездку.

«По дороге на Мальту я спросил у Папы Франциска, рассматривает ли он визит в Киев. Он ответил: „Да, это [предложение] на столе“, — написал журналист, входящий в папский пресс-пул, в своем „Твиттере“.