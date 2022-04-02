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Песков: Одна из главных целей спецоперации - это спасение ЛНР и ДНР

21:20 02.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия надеется, что в ходе военной спецоперации на Украине будет выполнена одна из главных ее целей по спасению Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и восстановлению их государственности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Беларусь-24».

«Мы констатируем, что суверенитет Донецкой и Луганской народных республик был признан Российской Федерацией. Мы признали их независимость, мы признали их как независимые государства. И операция началась по просьбе о помощи этих двух республик. Одна из главных целей операции — это спасение этих республик и восстановление их государственности в границах 2014 года, в тех границах, которые зафиксированы в конституции и Луганской Народной Республики, и Донецкой Народной Республики», — сказал Песков.

«Мы надеемся, что все эти цели специальной военной операции будут выполнены», — заключил он.

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