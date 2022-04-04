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НОВОСТИ

ВСУ впервые с 24 февраля не обстреляли ночью ДНР из «Градов» — Басурин

14:32 04.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшую ночь впервые с 24 февраля не обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) с использованием реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала.

«Впервые с начала специальной военной операции у нас не обстреливалась наша территория из „Градов“. Да, есть в этом плане положительный эффект [от операции], но все равно артиллерия работает [по территории ДНР]», — сказал он.

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