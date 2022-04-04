Андрей Воробьев объявил о начале строительства четырех путепроводов возле станций МЦД

18:38

Фото пресс-службы губернатора Московской области



Губернатор Московской областиобъявил о начале строительства четырех путепроводов возле станций МЦД: Аникеевка и Опалиха (Красногорск), уже запущенный второй диаметр «Нахабино – Подольск»; Быково (Раменское), в 2022 году будет запущен третий диаметр «Зеленоград – Раменское»; Апрелевка (Наро-Фоминск), в 2024 году будет запущен четвертый диаметр «Апрелевка – Железнодорожный».

«Это места с очень интенсивным движением, – отметил губернатор на своем канале в Telegram. – По нашим оценкам, только в Быково время в пробке на существующем одноуровневом переезде увеличится с 8 до 60 минут. Будущий путепровод эту проблему решит».

По словам Андрея Воробьёва, с 2013 года в Московской области построили 171 дорожный объект. «Это 97 дорог, 74 моста и путепровода с развязками. В 2022 году продолжаем строительство 16 объектов и начинаем 31. Это улучшит транспортную ситуацию в 9 округах для 2,6 млн жителей», – рассказал губернатор.