Андрей Воробьев объявил о начале строительства четырех путепроводов возле станций МЦД
18:38 04.04.2022
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Фото пресс-службы губернатора Московской области
«Это места с очень интенсивным движением, – отметил губернатор на своем канале в Telegram. – По нашим оценкам, только в Быково время в пробке на существующем одноуровневом переезде увеличится с 8 до 60 минут. Будущий путепровод эту проблему решит».
По словам Андрея Воробьёва, с 2013 года в Московской области построили 171 дорожный объект. «Это 97 дорог, 74 моста и путепровода с развязками. В 2022 году продолжаем строительство 16 объектов и начинаем 31. Это улучшит транспортную ситуацию в 9 округах для 2,6 млн жителей», – рассказал губернатор.
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