В ближайшее время Канада введет новые санкции в отношении РФ и Белоруссии

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Канады намерены в ближайшее время ввести новые санкции в отношении физических и юридических лиц РФ и Белоруссии из-за ситуации на Украине. Об этом в понедельник сообщила глава канадского МИД Мелани Жоли на пресс-конференции в Хельсинки.



«Канада объявит новые санкции против российских и белорусских физических и юридических лиц. Это произойдет очень скоро», — сказала она. Жоли уточнила, что речь, в частности, идет об «олигархах и компаниях». Глава МИД также напомнила, что с начала военной операции РФ на Украине Оттава внесла в санкционные списки уже «более тысячи физлиц и предприятий» РФ и Белоруссии.



