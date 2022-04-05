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НОВОСТИ

В ближайшее время Канада введет новые санкции в отношении РФ и Белоруссии

08:10 05.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Канады намерены в ближайшее время ввести новые санкции в отношении физических и юридических лиц РФ и Белоруссии из-за ситуации на Украине. Об этом в понедельник сообщила глава канадского МИД Мелани Жоли на пресс-конференции в Хельсинки.

«Канада объявит новые санкции против российских и белорусских физических и юридических лиц. Это произойдет очень скоро», — сказала она. Жоли уточнила, что речь, в частности, идет об «олигархах и компаниях». Глава МИД также напомнила, что с начала военной операции РФ на Украине Оттава внесла в санкционные списки уже «более тысячи физлиц и предприятий» РФ и Белоруссии.

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