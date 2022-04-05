Инфляция в Турции достигла значения в 61,1% за год
10:32 05.04.2022 Источник: Lenta.ru
Рост цен в Турции в марте 2022 года достиг 61,1 процента в годовом выражении (по сравнению с мартом 2021 года), подсчитали в Институте статистики Турции (TUIK). Значение показателя оказалось максимальным с 2002 года.
По отношению к февралю этого года инфляция в марте выросла до рекордных 5,4 процента, увеличение цен с декабря 2021 года составило 22,8 процента. Наиболее значительный рост стоимости пришелся на транспортные услуги (99 процентов), продукты и безалкогольные напитки (70,3 процента), а также мебель и предметы домашнего интерьера (69 процентов).
Это стало результатом реализации идеи президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что снижение ЦБ ключевой ставки уменьшает инфляцию, а не усиливает ее. В конце января 2022 года он заявил, что процентная ставка и инфляция в стране будут снижаться. Lenta.ru
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