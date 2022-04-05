Украинские националисты подорвали цистерны с химикатами в городе Рубежное в ЛНР
13:32 05.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские националисты, отступая из города Рубежное в ЛНР, взорвали цистерны, в которых, предположительно, находилась азотная кислота. Об этом во вторник сообщило Луганское агентство новостей (ЛИЦ).
«По имеющейся информации, при отступлении украинские национальные батальоны подорвали цистерны с химическими веществами, предположительно, это была азотная кислота, на фабрике „Заря“ в Рубежном», — цитирует ЛИЦ представителя республиканской народной милиции Андрея Марочко.
На опубликованной фотографии в телеграм-канале Марочко запечатлено облако взрыва кирпичного цвета. Там же представитель народной милиции написал, что момент подрыва спланирован с учетом розы ветров, сейчас он дует в сторону населенного пункта Кудряшовка, находящегося под контролем ЛНР.
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