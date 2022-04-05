Испания вышлет около 25 дипломатов РФ из страны

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Испании приняло решение о высылке около 25 дипломатов посольства России в королевстве. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

«Я хочу объявить вам, что этим утром мы решили выслать из Испании российских дипломатов и персонал посольства РФ в Испании, которые представляют угрозу интересам безопасности нашей страны», — отметил он. — Мы говорим примерно о 25 человек, мы завершаем список в настоящий момент». Министр сказал, что им будет дано несколько дней на то, чтобы покинуть страну.