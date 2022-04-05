Испания вышлет около 25 дипломатов РФ из страны
15:00 05.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Испании приняло решение о высылке около 25 дипломатов посольства России в королевстве. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.
«Я хочу объявить вам, что этим утром мы решили выслать из Испании российских дипломатов и персонал посольства РФ в Испании, которые представляют угрозу интересам безопасности нашей страны», — отметил он. — Мы говорим примерно о 25 человек, мы завершаем список в настоящий момент». Министр сказал, что им будет дано несколько дней на то, чтобы покинуть страну.
НОВОСТИ
- 15:10 05.04.2022
- Андрей Воробьев посетил пункт сбора гуманитарной помощи для жителей ЛДНР в Красногорске
- 14:32 05.04.2022
- Переход к международным расчетам в рублях идет осторожно — Песков
- 14:12 05.04.2022
- Швеция высылает трех российских дипломатов
- 14:00 05.04.2022
- Зеленский считает, что Орбану придется выбрать «между Россией и остальным миром»
- 13:32 05.04.2022
- Украинские националисты подорвали цистерны с химикатами в городе Рубежное в ЛНР
- 13:20 05.04.2022
- Российский рубль смог хорошо противостоять санкциям Запада — Боррель
- 13:05 05.04.2022
- Германский концерн E.ON анонсировал повышение тарифов на электроэнергию и газ
- 13:00 05.04.2022
- В Москве выявили 596 заразившихся коронавирусом за сутки
- 12:32 05.04.2022
- Посла РФ вызвали в МИД Италии, ему объявили о высылке 30 российских дипломатов
- 12:20 05.04.2022
- ВС РФ уничтожили Центр подготовки украинских сил специальных операций около Очакова
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать