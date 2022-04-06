Посол Украины вызвана в МИД Венгрии в связи с оскорбительными заявлениями Киева — Сийярто
11:00 06.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол Украины в Будапеште Любовь Непоп вызвана в Министерство иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии в связи с оскорбительными высказываниями украинских властей в адрес венгерского руководства. Об этом сообщил в среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Украинским лидерам пора прекратить оскорбление Венгрии и признать волю венгерского народа», — заявил министр в видеообращении на своей странице в «Фейсбуке» (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в РФ).
НОВОСТИ
- 11:07 06.04.2022
- МФЦ Подмосковья запускают первую онлайн-услугу
- 11:05 06.04.2022
- ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили пять украинских баз хранения ГСМ, снабжавших ВСУ
- 11:02 06.04.2022
- Сбер начал выпускать бизнес-карты «Мир»
- 10:32 06.04.2022
- Суд арестовал бывшего кандидата в губернаторы Приморья Ищенко по делу о мошенничестве
- 10:20 06.04.2022
- Состояние Трампа выросло на четверть за год - Forbes
- 10:05 06.04.2022
- Intel приостанавливает работу в России
- 10:00 06.04.2022
- Псаки в связи с ситуацией в Буче заявила, что Китай занял «неправильную сторону истории»
- 09:32 06.04.2022
- В Курской области зафиксирована попытка обстрела позиций пограничников
- 09:20 06.04.2022
- Генерал Милли заявил о растущем риске конфликта между великими державами
- 09:05 06.04.2022
- В ограду посольства России в Бухаресте врезалась машина, водитель погиб
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать