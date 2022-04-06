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НОВОСТИ

Посол Украины вызвана в МИД Венгрии в связи с оскорбительными заявлениями Киева — Сийярто

11:00 06.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол Украины в Будапеште Любовь Непоп вызвана в Министерство иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии в связи с оскорбительными высказываниями украинских властей в адрес венгерского руководства. Об этом сообщил в среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Украинским лидерам пора прекратить оскорбление Венгрии и признать волю венгерского народа», — заявил министр в видеообращении на своей странице в «Фейсбуке» (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в РФ).

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