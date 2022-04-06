Посол Украины вызвана в МИД Венгрии в связи с оскорбительными заявлениями Киева — Сийярто

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол Украины в Будапеште Любовь Непоп вызвана в Министерство иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии в связи с оскорбительными высказываниями украинских властей в адрес венгерского руководства. Об этом сообщил в среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Украинским лидерам пора прекратить оскорбление Венгрии и признать волю венгерского народа», — заявил министр в видеообращении на своей странице в «Фейсбуке» (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в РФ).