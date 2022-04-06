В России выявили 14 661 случай заражения коронавирусом за сутки
13:00 06.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 14 661, до 17 940 765. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,08%.
Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 35 306, до 17 070 642. Днем ранее в штабе сообщили о 37 459 вылечившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 291, до 370 602. Днем ранее было выявлено 316 смертей.
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