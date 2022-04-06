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НОВОСТИ

Московских школьников познакомят с космическими исследованиями

16:10 06.04.2022

К 61-й годовщине полета Юрия Гагарина в космос для московских школьников разработали образовательную программу «Путешествие в мир космических исследований». Ее реализуют факультет космических исследований Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Московский центр «Патриот.Спорт» Департамента образования и науки на базе Школы юного исследователя космоса.

«Мы были первыми в космосе и должны оставаться лидерами. Космическую отрасль обязательно нужно развивать, освоение космоса – это развитие цивилизации, развитие человека. Именно поэтому при факультете космических исследований МГУ и была создана Школа юного исследователя космоса», – подчеркнул руководитель школы, доцент кафедры фундаментальной и прикладной математики Факультета космических исследований МГУ Семен Панферов.

По его словам, проект призван не только вызвать у школьников интерес к современной космонавтике, но и объяснить им, что она существует на стыке многих наук и работать в этом направлении могут специалисты разного профиля.

«На занятиях мы готовим школьников к участию в форумах, конкурсах, тематических олимпиадах, а также рассказываем о возможности построения будущей карьеры в сфере космических исследований», – добавил Панферов.

Проект реализуется в очном и заочном форматах. По субботам в Музее космонавтики на ВДНХ будут проходить занятия, а ссылки на их трансляции будут публиковать в Telegram-канале «Школа юного исследователя космоса». Там же будут размещать расписания лекций, учебные материалы и тематические новости.

Отметим, что в Москве для кадет 7-9 классов, которые проходят обучение по направлению «Воздушно-космические силы», при поддержке профильных вузов организован цикл «Путешествие в мир космических исследований». Он включает лекции и мастер-классы по астрономии, математике, программированию, физике, истории космонавтики и задачам космических исследований.

«В рамках проекта столичные школьники встречаются с учеными, космонавтами, инженерами, ищут ответы на вопросы о существовании жизни в пределах Солнечной системы, эволюции Вселенной, изучают черные дыры, небесные тела. Уверен, что многие из тех, кто сегодня хочет стать вторым Константином Циолковским, Сергеем Королевым, Николаем Пилюгиным, Мстиславом Келдышем или в составе космической экспедиции оказаться на орбите, станут исследователями, конструкторами, разработчиками и приблизятся к своей мечте», – говорит директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Подробнее ознакомиться с проектом можно на сайте центра «Патриот.Спорт».

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