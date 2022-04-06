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Италия поддержит эмбарго на российский газ, если таково будет общее решение ЕС

21:45 06.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Санкции в отношении поставок газа из РФ пока не обсуждаются, и неизвестно, будут ли обсуждаться. Об этом заявил в среду премьер-министр Италии Марио Драги, представляя одобренный правительством экономический и финансовой документ.

«Эмбарго на газ [из РФ] пока не обсуждается, и не знаю, будет ли когда обсуждаться», — сказал Драги. Он указал, хотя такая возможность «на данный момент не предмет обсуждения, но ситуация меняется». По мнению Драги, энергетика может стать инструментом давления для достижения мира. При этом он отметил. что если эмбарго на российский газ будет предложено. на на общих основаниях ЕС, Италия его поддержит.

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