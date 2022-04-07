ВС РФ уничтожили базы хранения ГСМ в районе Николаева, Запорожья, Харькова и Чугуева
10:32 07.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы (ВС) России высокоточными ракетами воздушного и морского базирования за ночь уничтожили на Украине четыре базы хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ) в районе Николаева, Запорожья, Харькова и Чугуева. Об этом сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного и морского базирования в течение ночи уничтожены четыре базы хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Николаев, Запорожье, Харьков и Чугуев, с которых осуществлялось снабжение топливом украинских группировок войск под Харьковом, Николаевом и в Донбассе», — заявил он.
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