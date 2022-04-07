0
0
158
НОВОСТИ

Спецсессия Генассамблеи ООН приняла резолюцию о приостанве членства РФ в СПЧ

19:25 07.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная Ассамблея ООН в ходе специальной сессии по Украине приняла в четверг западную резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека, передает корр. ТАСС с места событий. За решение проголосовали 93, против выступили 24 делегации, воздержались 58.

Для принятия документа требовалось две трети голосов участвующих в голосовании, причем воздержавшиеся в учет не берутся. Таким образом, всего «за» или «против» проголосовали 117 делегаций. Поскольку 93 — более чем две трети от данного числа, резолюция была принята.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:26 07.04.2022
В ходе спецоперации в Украине Россия понесла значительные потери в войсках - Песков
0
78
20:06 07.04.2022
Песков: Наши военные прикладывают все силы, чтобы завершить операцию
0
113
19:30 07.04.2022
Еврокомиссия усмотрела способ обхода санкций в оплате газа рублями
0
181
19:27 07.04.2022
Финляндия собирается подать заявку в НАТО уже в ближайшее время - СМИ
0
177
19:05 07.04.2022
Пресс-служба НАТО впервые отреагировала на вопрос о пытках и убийствах российских военнопленных в Украине
0
214
18:50 07.04.2022
Мантуров заявил, что обслуживать двигатели для "Суперджетов" будут российские компании
0
199
18:35 07.04.2022
Казахстан не присоединися к санкциям против России - заявление
0
295
18:25 07.04.2022
Недружественным иностранным резидентам Белоруссия платить не будет
0
267
18:17 07.04.2022
Собянин: В Москве имеется около 300 тыс. вакантных мест для трудоустройства
0
260
17:40 07.04.2022
Страны G7 запретят все инвестиции в РФ, ограничат экспорт и импорт — заявление
0
306

Возврат к списку