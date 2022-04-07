Спецсессия Генассамблеи ООН приняла резолюцию о приостанве членства РФ в СПЧ

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная Ассамблея ООН в ходе специальной сессии по Украине приняла в четверг западную резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека, передает корр. ТАСС с места событий. За решение проголосовали 93, против выступили 24 делегации, воздержались 58.

Для принятия документа требовалось две трети голосов участвующих в голосовании, причем воздержавшиеся в учет не берутся. Таким образом, всего «за» или «против» проголосовали 117 делегаций. Поскольку 93 — более чем две трети от данного числа, резолюция была принята.