Спецсессия Генассамблеи ООН приняла резолюцию о приостанве членства РФ в СПЧ
19:25 07.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Для принятия документа требовалось две трети голосов участвующих в голосовании, причем воздержавшиеся в учет не берутся. Таким образом, всего «за» или «против» проголосовали 117 делегаций. Поскольку 93 — более чем две трети от данного числа, резолюция была принята.
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