Андрей Воробьев рассказал, как живет Подмосковье в условиях санкций
12:58 09.04.2022
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал в интервью «России 24», как живет Подмосковье в условиях санкций.
Ключевое, по его словам, – занятость: «В простое оказались сотрудники двух крупнейших хабов, Шереметьево и Домодедово. Раз в неделю проводим для них встречи с потенциальными работодателями, где те рассказывают о своих вакансиях. На прошлую в Шереметьево пришли 1,5 тысячи человек, треть из них подали анкеты».
«Помогаем предприятиям, которые занимаются импортозамещением. Важные направления – сельское хозяйство, медицина, стройматериалы. При этом строительство не замораживаем. Нужные материалы производятся в России. Для тех, кому нужно купить жилье, действует программа льготной ипотеки», – продолжил Андрей Воробьёв.
«Продолжаем капремонт и строительство социальных объектов. Например, 1 июня будем закладывать 17 больших школ. Каждый год строим по 30 школ и детсадов, – добавил губернатор. – Гумпомощь Донбассу. Огромный запрос на медикаменты, одежду, детское питание. Мы отправляем по 20 тонн в день, но планируем увеличивать поставки».
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