В Кремле подтвердили встречу президента Путина и канцлера Нехаммера

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера планируются в Москве в понедельник, 11 апреля. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.«Да, мы подтверждаем», — сказал представитель Кремля.

Ранее в ведомстве федерального канцлера также подтвердили информацию австрийских СМИ о том, что Нехаммер намерен посетить Москву в понедельник.