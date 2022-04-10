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НОВОСТИ

В Кремле подтвердили встречу президента Путина и канцлера Нехаммера

19:45 10.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера планируются в Москве в понедельник, 11 апреля. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.«Да, мы подтверждаем», — сказал представитель Кремля.

Ранее в ведомстве федерального канцлера также подтвердили информацию австрийских СМИ о том, что Нехаммер намерен посетить Москву в понедельник.

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