В результате взрыва газа в жилом доме в Ступине погибли два человек
09:00 11.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МЧС России уточнило, что в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ступине погибли два человек, пятеро получили травмы.
«Уточнение: семь пострадавших, в том числе двое погибших», — сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.
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