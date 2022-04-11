В результате взрыва газа в жилом доме в Ступине погибли два человек

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МЧС России уточнило, что в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ступине погибли два человек, пятеро получили травмы.

«Уточнение: семь пострадавших, в том числе двое погибших», — сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.