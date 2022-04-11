Макрон лидирует в первом туре выборов президента Франции

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон занял первое место в Париже на выборах главы государства по итогам подсчета 100% голосов на столичных участках. Об этом сообщает в понедельник утром МВД Франции.

Так, у Макрона 35,33% голосов в столице, тогда как у его ближайшего преследователя Жан-Люка Меланшона 30,09%. Третье место занял Эрик Земмур с 8,16%. Мэр Парижа и кандидат от Соцпартии Анн Идальго набрала на своей территории лишь 2,17% голосов.

Тем не менее, согласно данным МВД страны, в столичном регионе Иль-де-Франс, куда, помимо Парижа, входят семь департаментов, победу одержал Меланшон с 30,24% голосов. Макрон занял второе место с 30,19%, тогда как на третьем закрепилась Марин Ле Пен с 12,97%. Глава столичного региона и кандидат от партии "Республиканцы" Валери Пекресс заняла пятое место (6,19%), уступив и основателю правой партии "Реконкиста" Земмуру (7,46%).

Примечательно, что Меланшон занял первое место по итогам подсчета бюллетеней в ряде знаковых для действующей власти городов, в том числе в Марселе, а также в родном городе Макрона Амьене и Гавре на севере Франции, администрацию которого возглавляет поддержавший главу государства его бывший премьер-министр Эдуар Филипп. Кроме того, Меланшон победил на заморских территориях. К утру понедельника по результатам обработки 97% бюллетеней со всей страны за него проголосовали 21,95% французов, а его отставание от идущей второй в общем рейтинге Марин Ле Пен (партия "Национальное объединение") сократилось менее чем до полутора процентных пунктов. Однако глава предвыборного штаба Меланшона Манюэль Бомпар в итоге сообщил, что этого результата не хватит для того, чтобы пройти во второй тур.

10 апреля во Франции прошел первый тур президентских выборов, по предварительным данным, явка составила около 75%. На высший государственный пост претендовали 12 кандидатов. После подсчета 97% голосов на участие во втором туре претендуют Макрон (27,6%) и Ле Пен (23,41%).

Второй тур состоится 24 апреля. Победу в нем может одержать Макрон, согласно опросам после публикации предварительных результатов первого тура.